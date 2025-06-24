В Кургане суд арестовал активы челябинской компании, связанной с ОПГ дорожников

«Курганавтодор» добился ареста имущества челябинской дорожной компании ПКФ «Глобус» на 143 миллиона рублей. Обеспечительные меры были наложены в целях возмещения убытков за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. Об этом сообщается в судебной картотеке. Компания «Глобус» замешана в нескольких коррупционных уголовных делах на территории Челябинской и Курганской областях, учредитель фирмы был арестован по обвинению в даче взятки.
«Наложить арест на денежные средства ООО ПКФ „Глобус“, находящиеся на счетах в банках, в пределах 142 853 375 рублей. <...> На все движимое и недвижимое имущество зарегистрированного в Челябинск в пределах заявленных исковых требований. Запретить обществу совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение правами третьих лиц активов, уменьшение их стоимости, порчу или утрату, совершать иные операции», — говорится в материалах суда.
Челябинское предприятие, с которым «Курганавтодор» заключил госконтракт на 242 млн рублей на реконструкцию автодорог, было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт был расторгнут из-за срыва реконструкции в установленные сроки и ряда нарушений при проведении строительных работ, которые привели к дефектам дорожного покрытия.
При этом фирма, несмотря на выявленные недостатки, пыталась получить от заказчика аванс в размере 30% от суммы контракта, что не было предусмотрено договором.
Ранее ремонт дороги «Шадринск — Миасское — Красная Звезда — Ельничная на участке Понькино — Красная Звезда» в Шадринском округе стал причиной ареста экс-директора ГКУ «Курганавтодор» Александра Гонцова. Его отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным УФСБ региона, в 2023 году Гонцов подписывал акты о приемке работ по реконструкции дороги, оплатив госконтракт на 123 млн рублей подрядчику за невыполненные до конца работы.
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