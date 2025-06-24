Иностранные наемники ВСУ бегут с позиций в ДНР под натиском российской армии

Иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР под натиском российских ударов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
Собеседники агентства отметили, что в результате интенсивных обстрелов ВС РФ часть иностранных бойцов, недавно переброшенных на границу ДНР и Днепропетровской области, поддалась панике. В перехваченных радиоэфирах фиксировались жалобы, крики и слезы. По словам источников, наемники сообщают о тяжелой ситуации на передовой. Кроме того, по предварительным данным, в этом районе уже имеются потери среди иностранных бойцов. Данные силовых структур передает ТАСС.
Накануне стало известно о переброске нескольких групп иностранных наемников в район Январского. Вместе с ними прибыли женщины, предположительно для выполнения переводческих функций. Также 23 июня военнослужащий с позывным Валек сообщил, что в донецком селе Запорожье бойцы 36-й мотострелковой бригады «Восток» уничтожили группу из четырех иностранных наемников в ближнем бою.
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