Сирия и Ирак открыли воздушное пространство

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Решение принято после всесторонней оценки обстановки в регионе
Решение принято после всесторонней оценки обстановки в регионе Фото:
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Сирия и Ирак открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации стран.

«Воздушное пространство вновь открыто для навигации, которая вернулась к обычному режиму с 10:00 утра», — говорится в заявлении сирийского авиационного регулятора. Воздушное пространство Сирии было закрыто с 18 июня в связи с соображениями безопасности.

Параллельно с Сирией о снятии ограничений на полеты объявило и иракское управление гражданской авиации. Как отмечается в заявлении, решение принято после всесторонней оценки обстановки в регионе. Теперь небо над Ираком вновь открыто для международных гражданских рейсов. За час до полного открытия, были сняты ограничения на полеты в южной части арабской республики.

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Сирия и Ирак открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации стран. «Воздушное пространство вновь открыто для навигации, которая вернулась к обычному режиму с 10:00 утра», — говорится в заявлении сирийского авиационного регулятора. Воздушное пространство Сирии было закрыто с 18 июня в связи с соображениями безопасности. Параллельно с Сирией о снятии ограничений на полеты объявило и иракское управление гражданской авиации. Как отмечается в заявлении, решение принято после всесторонней оценки обстановки в регионе. Теперь небо над Ираком вновь открыто для международных гражданских рейсов. За час до полного открытия, были сняты ограничения на полеты в южной части арабской республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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