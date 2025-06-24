Сирия и Ирак открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации стран.
«Воздушное пространство вновь открыто для навигации, которая вернулась к обычному режиму с 10:00 утра», — говорится в заявлении сирийского авиационного регулятора. Воздушное пространство Сирии было закрыто с 18 июня в связи с соображениями безопасности.
Параллельно с Сирией о снятии ограничений на полеты объявило и иракское управление гражданской авиации. Как отмечается в заявлении, решение принято после всесторонней оценки обстановки в регионе. Теперь небо над Ираком вновь открыто для международных гражданских рейсов. За час до полного открытия, были сняты ограничения на полеты в южной части арабской республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.