Элитные части ВСУ несут потери под Сумами

Элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери под Сумами
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ВСУ отправляют элитные подразделения на горячие точки, где те несут потери
ВСУ отправляют элитные подразделения на горячие точки, где те несут потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование вынуждено перебрасывать элитные подразделения на передовую в Сумской области, где они несут потери. Недавно туда был отправлен  спецназ "Рейнджерс", который затем был вынужден эвакуироваться. ВСУ в целом сталкиваются с нехваткой военных. Об этом сообщают российские силовые структуры. 

«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты. <...> Недавно шестой отдельный [элитный] полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку. Однако уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за тяжелых потерь», — сообщил источник журналистам РИА Новости. 

Собеседник подчеркнул, что командование ВСУ сталкивается с острой нехваткой подготовленных бойцов. В связи с этим Киев вынужден отправлять на фронт наиболее подготовленные и «раскрученные» спецподразделения на фронт, что приводит к их быстрому истощению.

Ранее на сумском направлении в плен попадали не только обычные украинские солдаты, но и бойцы элитных подразделений, таких как третья отдельная штурмовая бригада, сформированная на базе батальона «Азов» (запрещен в РФ). Эти части, прошедшие подготовку по стандартам НАТО, уже понесли значительные потери и были вынуждены передавать своих военнослужащих в другие подразделения из-за нехватки личного состава.

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Украинское командование вынуждено перебрасывать элитные подразделения на передовую в Сумской области, где они несут потери. Недавно туда был отправлен  спецназ "Рейнджерс", который затем был вынужден эвакуироваться. ВСУ в целом сталкиваются с нехваткой военных. Об этом сообщают российские силовые структуры.  «На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты. <...> Недавно шестой отдельный [элитный] полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку. Однако уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за тяжелых потерь», — сообщил источник журналистам РИА Новости.  Собеседник подчеркнул, что командование ВСУ сталкивается с острой нехваткой подготовленных бойцов. В связи с этим Киев вынужден отправлять на фронт наиболее подготовленные и «раскрученные» спецподразделения на фронт, что приводит к их быстрому истощению. Ранее на сумском направлении в плен попадали не только обычные украинские солдаты, но и бойцы элитных подразделений, таких как третья отдельная штурмовая бригада, сформированная на базе батальона «Азов» (запрещен в РФ). Эти части, прошедшие подготовку по стандартам НАТО, уже понесли значительные потери и были вынуждены передавать своих военнослужащих в другие подразделения из-за нехватки личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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