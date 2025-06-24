Совет безопасности Ирана подтвердил перемирие с Израилем

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Иран готов твердо отражать агрессию со стороны Израиля, заявили в Совбезе
Иран готов твердо отражать агрессию со стороны Израиля, заявили в Совбезе Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Совет безопасности Ирана подтвердил перемирие с Израилем. Соответствующее заявление опубликовала гостелерадиокомпания IRIB.

"Тегеран подтверждает перемирие с Израилем", — заявили в Совбезе. Там добавили, что  готовы ответить на любые агрессивные действия против страны.

В заявлении говорится о "победе, которая вынудила Израиль признать поражение и односторонне прекратить агрессию". Иранские вооруженные силы подчеркнули, что не верят заявлениям Израиля и готовы дать решительный ответ на любое нападение.

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Совет безопасности Ирана подтвердил перемирие с Израилем. Соответствующее заявление опубликовала гостелерадиокомпания IRIB. "Тегеран подтверждает перемирие с Израилем", — заявили в Совбезе. Там добавили, что  готовы ответить на любые агрессивные действия против страны. В заявлении говорится о "победе, которая вынудила Израиль признать поражение и односторонне прекратить агрессию". Иранские вооруженные силы подчеркнули, что не верят заявлениям Израиля и готовы дать решительный ответ на любое нападение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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