Иран готов твердо отражать агрессию со стороны Израиля, заявили в Совбезе
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Совет безопасности Ирана подтвердил перемирие с Израилем. Соответствующее заявление опубликовала гостелерадиокомпания IRIB.
"Тегеран подтверждает перемирие с Израилем", — заявили в Совбезе. Там добавили, что готовы ответить на любые агрессивные действия против страны.
В заявлении говорится о "победе, которая вынудила Израиль признать поражение и односторонне прекратить агрессию". Иранские вооруженные силы подчеркнули, что не верят заявлениям Израиля и готовы дать решительный ответ на любое нападение.
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