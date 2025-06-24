Боевики «Айдара»* массово заявляют о желании дезертировать

На сумском направлении зафиксированы случаи дезертирства среди бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Насильно мобилизованные в „Айдар“ украинцы заявляют о своем деморализованном состоянии и стремлениях дезертировать», — передает источник ТАСС. Военнослужащие открыто обсуждают мысли о дезертирстве как в социальных сетях, так и в личных беседах с малознакомыми людьми. Служба безопасности Украины (СБУ) активно отслеживает подобные обсуждения в чатах.
Ранее стало известно, что бойцы батальона «Айдар» предприняли попытку прорыва в Курскую область России. Украинские военнослужащие вступили в перестрелку с российскими военными, после чего были вынуждены отступить и вернуться на территорию Сумской области.
*Нацбатальон «Айдар» признан в РФ террористическим и запрещен
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