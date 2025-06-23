23 июня 2025

В Кургане рядом с ТРЦ «Гипер Сити» гуляли три кабана. Видео

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Три кабаны прогуливались на кольце рядом с памятников Т-34
Три кабаны прогуливались на кольце рядом с памятников Т-34 Фото:

В Кургане ночью у ТРЦ «Гипер Сити» гуляли три кабана. Об этом сообщается в соцсетях.

«На кольце у „Гипер Сити“ были замечены кабаны», — написано в группе «Инцидент I Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео. Три кабана на кольце у памятника Т-34. При виде машин животные немного пугаются и бегают в разные стороны. В конце видео кабаны смотрят на гаражи, дальнейшая судьба зверей неизвестна.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в районе улицы Мостостроителей заметили трех косуль. Животные не боялись людей и пробирались через камыши.

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В Кургане ночью у ТРЦ «Гипер Сити» гуляли три кабана. Об этом сообщается в соцсетях. «На кольце у „Гипер Сити“ были замечены кабаны», — написано в группе «Инцидент I Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео. Три кабана на кольце у памятника Т-34. При виде машин животные немного пугаются и бегают в разные стороны. В конце видео кабаны смотрят на гаражи, дальнейшая судьба зверей неизвестна. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в районе улицы Мостостроителей заметили трех косуль. Животные не боялись людей и пробирались через камыши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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