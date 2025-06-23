Три кабаны прогуливались на кольце рядом с памятников Т-34
В Кургане ночью у ТРЦ «Гипер Сити» гуляли три кабана. Об этом сообщается в соцсетях.
«На кольце у „Гипер Сити“ были замечены кабаны», — написано в группе «Инцидент I Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео. Три кабана на кольце у памятника Т-34. При виде машин животные немного пугаются и бегают в разные стороны. В конце видео кабаны смотрят на гаражи, дальнейшая судьба зверей неизвестна.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в районе улицы Мостостроителей заметили трех косуль. Животные не боялись людей и пробирались через камыши.
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