Жертвы среди женщин и детей: в Иране сообщили о последствиях израильского удара

Израильский удар по Ирану привел к гибели и ранениям 16 женщин и детей
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В результате атаки погибли девять человек
В результате атаки погибли девять человек Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израильский удар по жилым кварталам в провинции Гилян привел к значительным жертвам среди мирного населения, в том числе женщин и детей. Об этом сообщили иранские власти.

«Среди погибших и раненых в результате этого теракта было 16 женщин и детей», — сказал заместитель губернатора Гиляна, пишет агентство Tasnim. В результате атаки погибли девять человек, еще 33 получили ранения различной степени тяжести. Из числа пострадавших пятеро были госпитализированы, остальные 28 получили медицинскую помощь амбулаторно и отпущены домой.

Удар пришелся по жилым районам, в результате чего четыре дома были полностью разрушены. Кроме того, значительный ущерб получили и соседние здания. Взрывная волна затронула большое количество близлежащих построек.

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Израильский удар по жилым кварталам в провинции Гилян привел к значительным жертвам среди мирного населения, в том числе женщин и детей. Об этом сообщили иранские власти. «Среди погибших и раненых в результате этого теракта было 16 женщин и детей», — сказал заместитель губернатора Гиляна, пишет агентство Tasnim. В результате атаки погибли девять человек, еще 33 получили ранения различной степени тяжести. Из числа пострадавших пятеро были госпитализированы, остальные 28 получили медицинскую помощь амбулаторно и отпущены домой. Удар пришелся по жилым районам, в результате чего четыре дома были полностью разрушены. Кроме того, значительный ущерб получили и соседние здания. Взрывная волна затронула большое количество близлежащих построек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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