Заслуженный пилот РФ рассказал, чем опасен для России первый штраф за полет над Крымом

Украина запрещает полеты над территорией Крыма Фото: eurosnap/unsplash.com

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Штраф для казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Крымом, выписанный властями Украины, является опасным прецедентом для российских авиаперевозчиков. Как рассказал «URA.RU» заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, если российская сторона выплатит хоть один подобный штраф, то в дальнейшем на Россию обрушится серия аналогичных претензий.

«Если хоть один такой штраф мы заплатим, то все, конец., Япония будет штрафовать за пролет над Курилами, Финляндия — за Карельский полуостров, Украина — за Крым и так далее», — отметил Сытник в разговоре с «URA.RU». Как уточнил собеседник агентства, ситуация с штрафом для компании из Казахстана выглядит странной, поскольку власти этой страны не признали Крым российским.

По словам авиаэксперта, России не стоит опасаться претензий со стороны других стран, поскольку Москве есть чем ответить. «Над территорией России ежедневно пролетает половина авиакомпаний мира. Все понимают, что Россия может просто перекрыть свое пространство и это приведет к огромным обоюдным убыткам», — заключил Сытник.

Авиакомпания Euro-Asia Air получила штраф в шесть тысяч долларов за полет на территорией Крыма 8 августа. Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили штраф, напоминает «Пятый канал».