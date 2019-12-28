Девушка осталась в живых, поменяв билеты на разбившийся в Казахстане самолет

В авиакатастрофе погибли 12 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Казахстана Полина Дышлюк чудом избежала авиакатастрофы, которая произошла 27 декабря. Молодая женщина вместе с детьми должна была лететь этим рейсом, однако в последний момент она поменяла билеты.

«Должны были вылететь в семь утра, но из-за того, что утренник в детском саду у моих детей перенесли, мы были вынуждены поменять билеты», — цитирует Дышлюк телеканал «Звезда». По ее словам, теперь говорят, что она и ее дети родились в рубашке.

Девушка рассказала, что выходила за кофе в перерывах между детскими мероприятиями и видела машины скорой помощи, проезжающие мимо. Дышлюк отметила, что не все ее родственники были в курсе переноса вылета. Некоторые ее близкие не смогли сразу дозвониться до девушки.

Как писало «URA.RU», в самолете Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата—Нурсултан, находилось 98 человек, включая членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 пострадали, пишет RT. Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета. В рамках расследования черные ящики будут переданы в Москву на расшифровку, напоминает телеканал 360.