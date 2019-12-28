В Кургане срываются сроки масштабных строек с федеральным финансированием

В Кургане возникли проблемы со строительством детсадов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Строительство трех детских садов в Кургане, которое должны были завершить к концу декабря, продолжится в 2020 году. По всем указанным объектам сроки контрактов продлили на несколько месяцев. Дополнительные соглашения об этом опубликованы на портале госзакупок.

Продление сроков в допсоглашениях объясняется «необходимостью внесения изменений в проектную документацию, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта». Детсад на бульваре Солнечном теперь требуется ввести в эксплуатацию до 1 марта 2020 года, в 5-м микрорайоне — к 29 февраля 2020 года, в 4-м микрорайоне — к 31 марта 2020 года. Ранее назывались другие сроки — до 30 декабря 2019 года. Общая стоимость строительства превышает 300 млн рублей, большая часть из них — федеральные деньги.

Ранее власти заявляли, что за строительством можно будет наблюдать в режиме онлайн при помощи установленных камер. Круглосуточная трансляция велась на официальном сайте правительства области, но сейчас из шести камер работает только одна — на бульваре Солнечном. На ней видно только построенное здание детского сада, где сейчас ведутся внутренние работы.

В пресс-службе мэрии получить оперативные комментарии не удалось. «URA.RU» направило письменный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане сорваны сроки строительства улицы Мальцева. Контракт на этом объекте продлили до конца первого квартала 2020 года. Также в Зауралье не успели сдать в срок два физкультурно-оздоровительных комплекса. Губернатор Вадим Шумков в конце декабря признал, что некоторые масштабные стройки не удалось завершить в срок. Основной причиной он назвал нерасторопность подрядчиков и чиновников.