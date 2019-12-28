Сергей Светлаков побывал в Тюмени на частном корпоративе Фото: Дарья Попова © URA.RU

Скандальный тюменский застройщик «Страна Девелопмент», отчитавшийся за прошлый год о многомиллионном убытке, с размахом отметил новогодний корпоратив. На праздник в одном из самых дорогих залов города — «Золотые ворота Сибири», компания пригласила известного шоумена Сергея Светлакова и группу «Градусы». Фото с артистами опубликовали сотрудники и партнеры компании на своих личных страницах в Instagram.

«Корпоратив от [„Страны“] прошел на ура! Ведущий Сергей Светлаков на высшем уровне! Спасибо за эмоции и праздник!» — пишет в своем Instagram риелтор Максим Рябов. Еще одна гостья вечера выразила признательность Группе «Градусы»: «спасибо за танцевальную часть вечера, напелись и натанцевались!». Местный диджей Денис Февраль поблагодарил застройщика за «отличный музыкальный вкус», а группа Meret dance studio — за возможность выступить с московскими звездами на одной сцене.

Согласно данным из открытых источников, выступление Сергея Светлакова оценивается более чем в 35 тыс. долларов, а группы «Градусы» — от 20 тыс. евро, общая сумаа — около 3,6 млн рублей. Согласно официальной отчетности, «Страна» закрыла 2018 год с чистым убытком в 10,8 млн рублей. В пресс-службе застройщика объяснили, почему выбрали именно этих звезд, но цену за их работу не назвали. «Это современные хорошие артисты, они отлично отработали», — сообщили в компании.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменский УФАС нашел признаки недобросовестной конкуренции в рекламе ЖК «Европейский берег» — проекта «Страны». Застройщик через ряд СМИ обвинил ведомство в дезинформации. Но после проигрыша антимонопольщикам в суде компания прекратила эту пиар-кампанию.

Танцоры из Meret dance studio поймали Сергея Светлакова за кулисами Фото: пользователь Instagram Meret_dance_studio

Сергей Светлаков оказался самой популярной фигурой вечера, с кем просили сфотографироваться Фото: пользователь Instagram Dolgovyura_redarmy