Собчак пошутила про уральских пенсионерок, тайно запустивших водочный завод

Ксения Собчак пошутила, что пенсионерки, которые подпольно производили алкоголь, не надеялись на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак поиронизировала над историей с челябинскими бабушками, которые тайно запустили ликеро-водочный завод на Южном Урале. Пост об этом случае журналистка написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Когда пенсионерки не надеялись на Пенсионный фонд России», — написала Собчак.

Ранее «URA.RU» писало, что в Челябинской области суд рассмотрит дело трех пенсионерок, которые развернули подпольное производство спиртного на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. Пожилым женщинам удалось наладить запуск трех автоматических линий. На бабушек работали 20 местных жителей. Пенсионерки успели заработать более 25 миллионов рублей до того как их бизнес заметили правоохранительные органы.