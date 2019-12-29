Путин подписал законы, которые коснутся каждого россиянина

Закона, подписанные Путиным, коснутся детсадов, лекарств, льгот, зарплат и пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Нового года подписал ряд законов. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Был подписан закон о единой электронной очереди в детсадах. Документ предполагает, что прием в учреждения начнет осуществляться благодаря региональным информационным системам.

С 1 июля 2020 года производители лекарств будут обязаны маркировать лекарства. До подписания закона сообщалось, что новые правила вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

Россиянам разрешили ввозить в страну медикаменты с наркотическими веществами. Перечень заболеваний и соответствующих лекарств будет определен профильным ведомством.

Министерство обороны будет досрочно гасить задолженность по ипотекам погибших военных.

В России начнут штрафовать за незаконную перепродажу билетов в музеи, театры и на концерты по завышенной цене. Размер штрафов не будет превышать пятикратную стоимость билета.

Россиян начнут информировать о положенных им льготах. Формат жители страны будут выбирать сами. Среди вариантов: портал госуслуг, единый колл-центр, а также посещение органа власти.

Подписан закон о «цифровом нотариате». Документ расширил список нотариальных действий, которые могут оказываться дистанционно.

В российских аэропортах вновь появятся курилки. Подписанный закон разрешает курить в специально выделенных и изолированных помещениях, оборудованных необходимой вентиляцией.

В СИЗО появятся отдельные камеры для беременных и женщин с детьми до трех лет. Закон также установил санитарную норму, согласно которой на каждого ребенка до четырех лет будет выделено не менее четырех квадратных метров, если он находится в камере с матерью.

За ненадлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания начнут платить компенсации. Изменение коснется и осужденных, находящихся в местах лишения свобод. Размер компенсаций будет определяться судом на основе требований заявителя.

В Крыму и Севастополе продлены особенности применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ. Особые правила будут действовать до 1 июля 2021 года.

Подписан закон о виноградстве и виноделии. Документ направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в отрасли.

Усилены санкции за нарушение законов, касающихся лотерей. Новые правила предусматривают обязательное размещение сведений о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками игр.

Также, как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Путин повысил в России минимальную зарплату. Помимо этого, главой государства был продлен срок выплаты накопительной пенсии для россиян. Также был введен запрет на сжигание необработанного мусора.