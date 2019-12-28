Президент РФ Владимир Путин запретил сжигать необработанный мусор, а также установил плату за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующий документ, подписанный главой государства, был опубликован в открытом доступе на официальном интернет-портале правовой информации.
«Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2020 года», — сообщает РИА «Новости».
В первой редакции законопроекта депутаты предложили разрешить компаниям самостоятельно выбирать способ расчета авансового платежа за отрицательное воздействие на окружающую среду, что должно было уменьшить количество случаев переплат. Уточнялось, что способ определения размера этого платежа компании будут выбирать самостоятельно для каждого вида негативного воздействия, за которой взимают плату.
Поправка, установившая запрет на сжигание необработанных отходов, была принята во втором чтении законопроекта. Она предполагает, что из мусора необходимо будет извлекать полезные фракции, а только затем сжигать.
Сообщается, что теперь деньги будут идти только на утилизацию, то есть на переработку. Такое положение вещей должно улучшить экоситуацию в России.