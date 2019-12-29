Канадские хоккеисты извинились перед Россией за поведение после матча

Россия выиграла у Канады со счетом 6:0 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед российской командой за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии. Извинения спортсмена опубликованы на странице Федерации хоккея Канады в Twitter.

«Мне жаль, что я не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры, и я приношу извинения российской команде и ее болельщикам», — сказал Хэйтон. Он добавил, что во время гимна он был потерян, поскольку пытался как капитан команды проанализировать прошедшую игру.

Также извинения принесла канадская Федерация хоккея. В организации добавили, что с большим уважением относятся к Федерации хоккея России. «Мы ожидаем, что наши игроки и сотрудники проявят такое же уважение», — говорится в заявлении.

Молодежная сборная России по хоккею выиграла у канадской команды со счетом 6:0. Матч прошел в чешском городе Острава. Голами в составе российской команды отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.