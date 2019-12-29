Канадские хоккеисты извинились перед Россией за поведение после матча

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед российской командой за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии. Извинения спортсмена опубликованы на странице Федерации хоккея Канады в Twitter.
«Мне жаль, что я не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры, и я приношу извинения российской команде и ее болельщикам», — сказал Хэйтон. Он добавил, что во время гимна он был потерян, поскольку пытался как капитан команды проанализировать прошедшую игру.
Также извинения принесла канадская Федерация хоккея. В организации добавили, что с большим уважением относятся к Федерации хоккея России. «Мы ожидаем, что наши игроки и сотрудники проявят такое же уважение», — говорится в заявлении.
Молодежная сборная России по хоккею выиграла у канадской команды со счетом 6:0. Матч прошел в чешском городе Острава. Голами в составе российской команды отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.
Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it ???? pic.twitter.com/thv5tCj82F— TSN (@TSN_Sports) 28 декабря 2019 г.