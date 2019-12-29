Прощание проходит в театре «Современник» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Мероприятие проходит в здании театра на Чистопрудном бульваре, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Гроб установлен на сцене театра, рядом играет живой оркестр. По словам корреспондента информагентства, на экране демонстрируют кадры с Волчек и другими актерами театра: Евгением Евстигнеевым, Олегом Ефремовым, Олегом Далем и другими.

Проститься с актрисой пришли ее коллеги, ученики и поклонники. Среди присутствующих замечены Михаил Ефремов, Сергей Гармаш и Марина Неелова, а также глава Bosco Михаил Куснирович. Зампредседателя Госдумы Александр Жуков сидит вместе с родными актрисы. На прощание с Волчек пришли также артисты Клара Новикова и Игорь Золотовицкий. Также на церемонии присутствует музыкант Аркадий Укупник с женой Натальей. Прощальное слово прочитала вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец.

Поклонники Волчек пришли к театру с цветами еще до официального начала прощания. Движение вокруг «Современника» перекрыто. Как ранее сообщили в театре, актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

Волчек умерла в Боткинской больнице Москвы вечером 26 декабря. Ранее актрису госпитализировали с воспалением легких. Несколько дней она находилась в коме.

На экране показаны кадры с Галиной Волчек и ее коллегами Фото: Владимир Андреев © URA.RU