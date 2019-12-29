Вдове Ельцина стало плохо на прощании с Галиной Волчек

Наину Ельцину успокаивала Татьяна Тарасова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной стало плохо во время прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Ельцина сидит на стуле рядом с гробом. По словам корреспондента информагентства, женщина очень сильно переживает, ее успокаивают близкие. Вдове первого президента принесли таблетки. Рядом с ней находится тренер Татьяна Тарасова, она также успокаивает Ельцину.

Спустя некоторое время вдова первого президента смогла подойти к гробу для прощания.

Прощание с Волчек проходит в театре. Среди гостей много друзей и коллег актрисы. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Волчек умерла в Боткинской больнице Москвы вечером 26 декабря. Ранее актрису и режиссера госпитализировали с воспалением легких.