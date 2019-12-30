Россиянам, которым ПФР отказал в пенсии, дали совет, как получить выплаты

Пожилые россияне, которым Пенсионный фонд России (ПФР) отказал в назначении страховой пенсии, имеют право оспорить данное решение. Об этом заявила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
«Отказ ПФР можно оспорить. Для этого сначала стоит обратиться с заявлением в вышестоящее отделение ведомства. В нем надо указать свои подробные личные данные, копию решения об отказе в начислении пенсии, суть претензии и приложить документы, подтверждающие ваше право на получение пенсии: трудовую книжку, справки с места работы, договоры и так далее. Законодательство отводит на рассмотрение заявки 30 дней. По окончании этого периода ПФР отправит официальный ответ на ваше обращение», — сообщила юрист изданию
Если и в данном случае решение Пенсионного фонда будет отрицательным, гражданин имеет полное право обратиться в суд (сначала заявление нужно подать в районный суд, а потом — в вышестоящие инстанции). Велика вероятность, что судьи встанут на сторону истца и гражданину все же в итоге будет назначена страховая пенсия: правда, для этого необходимо тщательно подготовить все документы.
Ранее глава ПФР Антон Дроздов официально сообщил, что в 2019 году в России порядка 1% выходящих на пенсию россиян получили отказ в назначении страховой пенсии. Как писало «URA.RU», на сегодняшний день в России насчитывается порядка 45 миллионов пенсионеров. Ежегодно право на получение пенсии получают 1,5 миллиона человек. Таким образом, в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии, исходя из слов главы ПФР, получило около 15-20 тысяч граждан. Является ли такое количество отказов аномальным или же это абсолютно нормальная цифра, неизвестно: статистику по отказам за предыдущие годы Дроздов не привел.