Мама уральского мальчика с простреленной головой обратилась к доктору Рошалю

Анна Коркунова, мама семилетнего Егора, которому из пневматики в августе этого года прострелил голову пьяный сосед по саду, обратилась с последней надеждой к московским врачам из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, и в частности, к хирургу Леониду Рошалю. По ее мнению, только приехавшие врачи смогут провести операцию ее сыну, в екатеринбургской больнице хирурги отказываются брать на себя такую ответственность.
«Оборудование у них всё очень хорошее, не хуже, чем в Германии. Тут просто риск идёт от того, что пуля лежит, подход туда очень рискованный. 90% того, что будет летальный исход», -передала опасения медиков Анна Коркунова в разговоре с порталом Life.ru.
Мама Егора считает, что Леонид Рошаль сможет помочь ее сыну. Однако для того чтобы обсудить случай Егора со столичными медиками, нужен официальный запрос из клиники. Коркунова расчитывает добиться разрешения на консультацию и приезд московской бригады хирургов уже завтра.
Накануне в разговоре с «URA.RU» Коркунова рассказала, что ребенок нетранспортабелен, любое неосторожное движение может привести к летальному исходу. По словам матери, ситуация осложняется тем, что из-за лежачего состояния в голове мальчика скапливается жидкость.
4 августа пьяная компания устроила стрельбу по пустым банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. Стрелок хотел обмануть следствие, перебросив винтовку на участок соседа, и попытался скрыться, но был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Раненый ребенок уже четыре месяца лежит в ДЦКБ № 9 Екатеринбурга в состоянии комы.