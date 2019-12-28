Ребенок четвертый месяц не приходит в сознание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мама семилетнего мальчика из Нижнего Тагила, раненного из пневматики в августе этого года, объяснила, почему врачи бессильные помочь ему. Ребенок с ранением головы до сих пор находится в коме.

«Пуля находится в височной части головы и лежит прямо на сосудах: если хирурги туда залезут, малейшее движение — и может наступить летальный исход, — рассказала „URA.RU“ мама ребенка. — Пока они ждут, чего — непонятно. Я им говорю: „Парень уже столько лежит, борется за свою жизнь, почему вы ему не помогаете?“ Но они отвечают, что сделали все, что могли».

Мама мальчика опубликовала в соцсетях призыв о помощи: они просит неравнодушных помочь ей найти нейрохирурга, который взялся бы провести операцию ее сыну. «Ребенок нетранспортабелен, но ведь есть врачи, которые могут сами выехать, к сожалению, мы не можем на них выйти», — написала она на своей странице во «ВКонтакте». По словам матери, ситуация осложняется тем, что из-за лежачего состояния в голове ребенка скапливается жидкость.

Случаи, когда раненым детям оказывали помощь медики из других городов, уже бывали: так, в 2015 пятилетнему Артема из села Гагарка сумели помочь врачи Санкт-Петербурга: они извлекли у него из тела «блуждающую пулю».

4 августа пьяная компания устроила стрельбу по пустым банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Неподалеку играли дети — одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. Стрелок — 35-летний Александр из поселка Рудник III Интернационала — хотел обмануть следствие, перебросив винтовку на участок соседа, и попытался скрыться, но был задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Раненый ребенок вот уже четыре месяца лежит в одной из больниц Екатеринбурга в состоянии комы: он жив, но не приходит в сознание.

Мальчик жив, но не приходит в себя Фото: предоставлено мамой ребенка