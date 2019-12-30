С 1 января в России вступает в силу закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне смогут свободно и бесплатно рыбачить на водоемах общего пользования, однако ограничения ждут тех, кто привык пользоваться не только удочкой. Об этом говорится в новом законе о любительском рыболовстве, который вступает в силу уже 1 января 2020 года.

«Любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования», — сообщается в документе. Под исключения попадают водоемы вблизи военных объектов и в охраняемых природных зонах, а также обводненные карьеры, пруды, ирригационные каналы и объекты товарного рыбоводства.

Рыболовам-любителям запретят использовать взрывчатку и химические вещества. Кроме того, с 1 января больше нельзя будет рыбачить с помощью электроудочек и любых электрических приборов. Большие ограничения коснутся любителей подводной рыбалки — так, использование подводных ружей вблизи пляжей и прочих мест массового отдыха у воды окажется вне закона. Также подводники больше не смогут применять эхолоты, акваланги и прочие автономные дыхательные автоматы.

Рыболовецкие сети разрешат использовать лишь жителям Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбу ловят для того, чтобы прокормить себя и семью. При этом все сетные орудия нужно будет регистрировать и маркировать в территориальных отделениях Росрыболовства.