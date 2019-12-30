Здание на улице Гоголя, 19 оценили в 6,3 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Два объекта культурного наследия в центре Кургана выставлены на торги департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Аукцион по продаже памятника архитектуры «Дом усадебный» на улице Гоголя, 19 назначен на 24 января 2020 года. В здании площадью 252 квадратных метра сейчас располагается центр социальной помощи семье и детям. «Утвердить начальную цену подлежащего приватизации объекта недвижимого имущества с земельным участком в размере, равном рыночной стоимости — 6 332 262 рубля», — говорится в распоряжении департамента.

Разрушенный памятник архитектуры оценили в 2,8 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На 31 января объявлен новый аукцион по продаже разрушенного двухэтажного особняка на улице Советская, 131. Предыдущие торги, назначенные на 30 декабря, отменены. Начальная цена осталась прежней — более 2,8 млн рублей. Новому собственнику предстоит в течение года после покупки разработать проект, в течение четырех лет — провести реставрационные работы, в течение пяти лет — благоустроить прилегающую территорию.

Сейчас разрушенный памятник архитектуры принадлежит экс-депутату Курганской городской думы Эдуарду Багдасаряну. Год назад суд принял решение об изъятии у него «бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия». В пресс-службе областного правительства поясняли, что это здание подлежит изъятию путем выкупа или продажи с публичных торгов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Зауралья выставили на продажу еще два объекта культурного наследия — «Дом жилой Я.Н. Стрельникова» на улице Советской, 143 в Кургане за 12,1 млн рублей и «Дом купцов Бакиновых» на улице Куйбышева, 67 за 19,5 млн рублей. Торги назначены на 22 января.