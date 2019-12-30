Доктор Рошаль связался с уральской клиникой, где лежит 7-летний мальчик с простреленной головой

Леонид Рошаль дал уральским медикам свои рекомендации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В екатеринбургскую больницу, в которой с простреленной головой лежит 7-летний Егор Коркунов, позвонил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Об этом «URA.RU» рассказала мама ребенка. «Главный детский врач России» дал рекомендации по лечению мальчика, который почти четыре месяца находится в коме.

«Мы сегодня ездили в больницу — там была видеоконференц-связь с Леонидом Рошалем, — рассказала агентству Анна, мама Егора. — Наши врачи сделали еще одну компьютерную томографию — показали ее ему. Он посоветовал им провести еще пару процедур».

По словам Анны, о транспортировке ее сына в столичную клинику речи пока не идет. Также она рассказывает, что, по последней томографии, «динамика отрицательная» (состояние мальчика ухудшается).

4 августа пьяная компания устроила стрельбу по пустым банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Неподалеку играли дети — одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. 35-летний стрелок Александр пытался скрыться и обмануть следствие, но был задержан.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Раненый ребенок уже четыре месяца лежит в ДГКБ №9 Екатеринбурга в состоянии комы, не приходя в сознание.