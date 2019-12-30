В Курганской области произошло ДТП Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Sonata на 144 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-служба УМВД по Курганской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai уснул, двигаясь по направлению из Каменск-Уральского в сторону Кургана. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса экстренно затормозил и сумел вовремя остановить машину, но столкновения избежать не удалось.

В автобусе находились 11 пассажиров и водитель, все были пристегнуты ремнями безопасности, никто из них не пострадал. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, четыре его пассажира получили травмы и были госпитализированы. Все пассажиры автобуса были доставлены в город Катайск, за ними был направлен второй автомобиль, чтобы они смогли продолжить движение.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП выясняются.