У Росстатата и ПФР разошлись данные о среднем размере пенсии россиян

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В Росстате посчитали размер средней пенсииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Размер пенсий по итогам ноября 2019 года составил 14 224 рубля. Как сообщают в Росстате, за год выплаты по старости показали рост на 6,2%, тогда как по отношению к октябрю они подросли лишь на 0,1%.

В Росстате отметили, что с учетом инфляции размер реальной ежемесячной пенсии повысился в ноябре на 2,6% в годовом выражении, однако снизился на 0,1% к октябрю текущего года, сообщает «Росбалт».

Как ранее писало «URA.RU», глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявлял о том, что на 1 октября средний размер пенсий по старости составил 15 495 рублей. «Если говорить в среднем (по старости, инвалидности, потере кормильца) — 14 953», — уточнил глава Пенсионного фонда. К таким же показателям пенсии склоняется и Минтруд. Там говорили о том, что средняя пенсия в России составляет 15,5 тысяч рублей.

С 1 января для неработающих пенсионеров будет произведена индексация страховых пенсий на 6,6%. Следующая индексация запланирована на 1 апреля после того, как Росстат определит темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

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