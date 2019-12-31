Глава «Газпрома» Миллер: Россия и Украина подписали договор о поставках газа

Алексей Миллер сообщил о том, что российский газ будет напрямую поставляться на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Украина подписали все официальные соглашения для реализации протокола по газу. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — рассказал он журналистам РИА «Новости».

Слова Миллера подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский. На своей странице в соцсети Facebook политик сообщил о том, что Украина и Россия действительно подписали контракт на транзит российского газа сроком на пять лет, в течение которого Киев получит не менее 7 миллиарда долларов. Зеленский также уточнил, что в дальнейшем стороны могут продлить контракт еще на 10 лет. Кроме того, он подчеркнул, что газовое соглашение с РФ повысит благосостояние украинцев.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко публично заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа. Бывший украинский лидер также подчеркнул, что считает позорными любые «газовые» договоренности нынешних властей страны с Россией и даже приравнял подобное поведение чиновников к «предательству Родины».

Договор о транзите российского газа через Украину истекал в конце этого года. Президент России Владимир Путин при обсуждении строительства «Северного потока-2» отмечал, что не собирается разрывать газовые отношения. После долгих обсуждений Россия, Украина и Еврокомиссия все-таки смогли договориться о поставках газа на следующие пять лет.