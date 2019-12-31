Максим Фадеев рассказал о похудении
Музыкальный продюсер, уроженец Курагана Максим Фадеев рассказал, что сбросил 83 килограмма. Об этом он поделился в комментариях к своему посту в Instagram.
Фадеев выложил фотографию лежака, на котором остался от него мокрый след. «Такими темпами на лежаке скоро будут кубики оставаться», — написала в комментариях Анна Романова. На что он ответил: «Ой! Далеко от кубиков, но я стараюсь. Уже минус 83 килограмма!»
Год назад Фадеев сообщил, что сбросил 61 килограмм. Большинство подписчиков курганца отметили, что композитору удалось достичь внушительных результатов в похудении.