Макс Фадеев признался, что похудел на 83 килограмма. СКРИН

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Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев рассказал о похуденииФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер, уроженец Курагана Максим Фадеев рассказал, что сбросил 83 килограмма. Об этом он поделился в комментариях к своему посту в Instagram.

Фадеев выложил фотографию лежака, на котором остался от него мокрый след. «Такими темпами на лежаке скоро будут кубики оставаться», — написала в комментариях Анна Романова. На что он ответил: «Ой! Далеко от кубиков, но я стараюсь. Уже минус 83 килограмма!»

Год назад Фадеев сообщил, что сбросил 61 килограмм. Большинство подписчиков курганца отметили, что композитору удалось достичь внушительных результатов в похудении.

Фото: скриншот Instagram

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