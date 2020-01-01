Путин присвоил генеральское звание главному судебному приставу России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении первого генеральского звания в службе судебных приставов. Первым генералом стал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову», — пишет ТАСС, ссылаясь на документ. Появление специальных званий в службе судебных приставов стало возможным после вступления в силу с 1 января закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Теперь статус службы приставов приравнен к правоохранительных органам, соответственно, предусмотрены звания от прапорщика до генерала внутренней службы РФ.
Так, начальники территориальных управлений ФССП получат звания полковников внутренней службы, но перед этим им необходимо пройти аттестацию. Она может идти на протяжении шести месяцев.
Аристов родился в 1972 году в Соликамске Пермской области. Окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны, Ярославское высшее военное финансовое училище, Военный финансово-экономический университет Минобороны России и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. В 2017 году был назначен на должность главы ФССП. Имеет классный чин действительного государственного советника РФ I класса.