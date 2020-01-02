На «Первом канале» состоялся финал восьмого сезона вокального шоу «Голос». В заключительном выпуске певец из команды лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова извинился перед певицей Полиной Гагариной, а зрители определили победителя проекта.
Антон Токарев исполнил со Шнуровым песню «Супер гуд» и вручил Гагариной букет цветов. «Раз — это для вас. Полина, за все простите нас», — скачал участник шоу и продолжил выступление. Извинения, по всей видимости, связаны с одним из прошлых выпусков. Тогда исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин обидел певицу: исполняя номер он подошел к ее столу и высыпал на него семечки.
Победителем восьмого сезона шоу, как передает телеканал 360, стал 28-летний певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков, который выступал за команду Константина Меладзе. В финале молодой артист исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и «Карточный домик» Михаила Шелега. За него проголосовали 66,1% зрителей. Вместе с ним за победу боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.