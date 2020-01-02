01 января 2020

На Байкале спасли истощенного туриста с Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мчс, спасатель
Неизвестно сколько времени уралец провел без еды и связиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Забайкальском национальном парке работники обнаружили истощенного туриста из Свердловской области. Он не мог самостоятельно выбраться из горячего радонового источника.

«Истощенный мужчина в крайне тяжелом состоянии передан врачам», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Неизвестно, как долго турист пробыл в одиночестве без пищи и связи.

Как сообщает издание, спасателям удалось добраться до пострадавшего лишь со второй попытки. Лед в бухте очень тонкий. Жителя Свердловской области достали из ванны, завернули в несколько спальников и доставили к врачам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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