На Байкале спасли истощенного туриста с Урала

Неизвестно сколько времени уралец провел без еды и связи
В Забайкальском национальном парке работники обнаружили истощенного туриста из Свердловской области. Он не мог самостоятельно выбраться из горячего радонового источника.
«Истощенный мужчина в крайне тяжелом состоянии передан врачам», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Неизвестно, как долго турист пробыл в одиночестве без пищи и связи.
Как сообщает издание, спасателям удалось добраться до пострадавшего лишь со второй попытки. Лед в бухте очень тонкий. Жителя Свердловской области достали из ванны, завернули в несколько спальников и доставили к врачам.