Фильм о героическом экипаже «Уральских авиалиний» покажут на «Первом» канале

«Первый канал» покажет документальный фильм об экипаже «Уральских авиалиний», который в августе 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Картину планируют поставить в эфир 7 января.
В съемках фильма «Дамир вашему дому» приняли участие члены экипажа и пассажиры лайнера «Уральских авиалиний». «Кто-то решил не откладывая сделать предложение любимой, кто-то помирился с родными, а одна пассажирка в корне поменяла свою жизнь и даже освоила новую профессию», — написано в анонсе картины на сайте «Первого» канала.
В фильме летчик Дамир Юсупов расскажет, почему стал пилотом только в 32 года. Он также поделится воспоминаниями, как принимал решение посадить лайнер в кукурузном поле. Показ фильма запланирован на 7 января в 10:10.
В августе самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле через несколько минут после взлета. Причиной стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. На борту самолета находились 233 пассажира, все они остались живы, пишет RT.