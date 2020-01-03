Психологи объяснили, почему россиянки извиняются в четыре раза чаще мужчин

В личной переписке женщины извиняются в четыре раза чаще мужчин. К такому выводу пришли в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), проанализировав данные профилей и тексты 340 человек в социальной сети «ВКонтакте».
Ученые пришли к выводу, что частые извинения российских женщин связаны с той ролью, что отведена им в системе социальных отношений. Реплики (всего оценивалось более 19 тысяч высказываний), которые писали мужчины и женщины в соцсети, пермские исследователи оценивали по жанрам, стилистической окраске (например, бранная лексика), модальности, использованию смайлов и так далее. Выяснилось, что 8% женщин используют жанр «извинение», тогда как среди мужчин таких всего 2%, пишет газета «Известия».
«Декларация о существовании в нашем обществе гендерного равенства эмпирически не подтверждается выраженными стилевыми предпочтениями речи мужчин и женщин. И еще более печально, что такое положение дел, по-видимому, встроено в содержание социальных ожиданий с пометкой „нормальное явление“», — считает коллега пермских ученых, заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов.
Кроме того, был установлен еще один интересный факт: согласно данным вопросника, склонные извиняться люди обладали заниженной самооценкой. Психологи говорят о том, что данный факт свидетельствует о повышенном желании устанавливать и сохранять отношения за счет большей уступчивости и готовности чаще признавать свою ошибку даже тогда, когда она не очевидна.