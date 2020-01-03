Фадеев рассказал о жизни после роспуска артистов MALFA

Продюсер решил взять паузу и сменить прежний ритм жизни Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер и директор лейбла MALFA, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что принял правильное решение, когда расторг контракты со всеми прежними исполнителями своего продюсерского центра. Чтобы отдохнуть от привычного ритма жизни, музыкант уехал в отпуск на море.

«Мне задают кучу вопросов — почему я распустил весь состав артистов. Вы не представляете, насколько правильное решение я сделал — я поехал отдыхать, у меня молчит телефон. Мне никто не звонит, никто меня не дергает, никто ни о чем не просит», — поделился Фадеев в разделе stories в Instagram во время отдыха в Юго-Восточной Азии.

Ранее агентство Nation News сообщало, что в октябре Фадеев отказался от сотрудничества со всеми артистами своего лейбла MALFA. Продюсер объяснил это тем, что компания слишком разрослась, из-за чего ее стало сложно контролировать. Поэтому Фадеев решил сосредоточиться на работе с меньшим количеством артистов, напоминает «Национальная служба новостей». Позже телеканал 360 передавал, что Фадеев решил отправиться в кругосветное путешествие вместе с новыми участниками лейбла.