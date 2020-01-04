03 января 2020

В России собираются отменить транспортный налог

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Важную социальную инициативу рассмотрят депутаты Госдумы в первые месяцы 2020 годаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене в стране транспортного налога. Одним из авторов законодательной инициативы станет депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы. В то же время сегодня существует другой источник — от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей. Кроме того, Госдума приняла закон об индексации акцизов, согласно которому в 2013 году ставки, поступления от которых уже поступают на возмещение вышеуказанных выпадающих доходов, выросли на 6%», — цитирует уральского парламентария издание «Регнум». Ожидается, что вскоре проекта закона будет внесен в Госдуму, после чего в первые месяцы 2020 года его рассмотрят народные избранники.

Ранее «URA.RU» писало о том, что по итогам 2019 года, по данным экспертов, средняя стоимость владения автомобилем в России составила около 32,2 тысячи рублей в месяц. Если сравнивать эту сумму с европейскими странами, то столько же ежемесячно тратят на свои автомобили немцы, а англичане, турки или поляки — и вовсе тратят на содержание авто еще меньше денег.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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