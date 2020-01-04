На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

Украинский президент Владимир Зеленский превращается в «одного из самых влиятельных людей в мире». Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель, оценивая успехи Зеленского на должности главы государства.
«Среди достижений минувшего года считаю первый профайл (личная страница — прим. ред.) украинского президента в (журнале — прим. ред.) The New Yorker и первую обложку (авторитетного журнала — прим. ред.) Time с украинским президентом», — написала Мендель, подводя итоги своей деятельности на посту за семь месяцев.
По ее словам, это целиком и полностью личная заслуга Зеленского. Мендель утверждает, что Зеленский стал пользоваться большим авторитетом у западных лидеров и иностранных СМИ. В связи с этим нынешнего президента Украины, по ее мнению, вполне можно причислить к «самым влиятельным людям мира».
Ранее российский музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский, по его мнению, являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран. Шнуров считает, что и Путину, и Зеленскому на сегодняшний день уже удалось построить вполне успешные политические карьеры.