Названо самое популярное место угона автомобилей в новогодние праздники

Большинство угонов происходит возле торговых центров. Об этом «URA.RU» рассказал председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
«Как правило, угоняют авто возле торговых центров, пока люди гуляют. Также мошенники могут из-за рассеянности покупателей украсть что-то из кармана», — поделился Форманчук. По его словам, новогодние праздники в этом плане не сильно отличаются от любых других затяжных выходных в России.
Ситуацию с пьяными водителями автоэксперт оценивает положительно. «Сейчас не так много выпивших людей садится за руль, как было в 90-е годы. Тогда и за взятку можно было договориться, но, я думаю, сейчас это сделать достаточно сложно: во-первых, ГИБДД регулярно проводит спецоперации, во-вторых, у полицейских сейчас хорошие зарплаты», — заключил Форманчук.
Ранее СМИ назвали самые угоняемые автомобили, напоминает RT. Как правило, в России угоняют отечественные автомобили, дорогие иномарки же похищают только в случае заказа, пишет сайт VSE42.Ru. В США самой угоняемой маркой признали японскую Honda, передает «