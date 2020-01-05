04 января 2020

Пушков отреагировал на заявление американского генерала о Крыме и Екатерине II

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в МИА
Пушков пошутил, что американцам нужно вернуть Техас МексикеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал слова американского генерала Бена Ходжеса, который назвал российские «претензии» на Крым необоснованными, поскольку до правления Екатерины II «России там и не было».

По мнению Пушкова, такое обращение к истории неверно. «Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Российский политик, последовав примеру Ходжеса, с иронией обратился к американской истории: «И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...