Пушков отреагировал на заявление американского генерала о Крыме и Екатерине II

Пушков пошутил, что американцам нужно вернуть Техас Мексике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал слова американского генерала Бена Ходжеса, который назвал российские «претензии» на Крым необоснованными, поскольку до правления Екатерины II «России там и не было».

По мнению Пушкова, такое обращение к истории неверно. «Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Российский политик, последовав примеру Ходжеса, с иронией обратился к американской истории: «И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике».