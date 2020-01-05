Пушков отреагировал на заявление американского генерала о Крыме и Екатерине II

Пушков пошутил, что американцам нужно вернуть Техас Мексике
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал слова американского генерала Бена Ходжеса, который назвал российские «претензии» на Крым необоснованными, поскольку до правления Екатерины II «России там и не было».
По мнению Пушкова, такое обращение к истории неверно. «Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Российский политик, последовав примеру Ходжеса, с иронией обратился к американской истории: «И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике».