В офисе Зеленского прокомментировал его фотографии на элитном курорте

Владимир Зеленский уехал в Оман за свой счет Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали фотографии главы государства на элитном курорте. Они сообщают, что у Зеленского в Омане должен пройти ряд важных встреч.

«Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении на официальной странице офиса президента Украины в Facebook. Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину. В сообщении подчеркнули, что лидер страны уехал с семьей в Оман на собственные средства.

Президента Украиныи его семью заметили на Оманском побережье 5 января 2020 года. Они поселились в одном из самых роскошных отелей в стране — Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Одна ночь в президентском люксе этой гостиницы может обойтись в четыре тысячи евро.