Иран пообещал ударить по военным объектам США

Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом в эфире канала CNN заявил военный советник руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган.
«Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», — сказал советник. По его словам, закончить войну может только удар по американцам, равный тому, который нанес Вашингтон. «Для нас доступны 300 [объектов США]», — сказал советник. Какие именно точки могут стать мишенью Тегерана, Дехган не уточнил.
Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, сообщает агентство Nation News. Американский лидер пригрозил в случае агрессии со стороны Тегерана нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке США перебрасывают в регион 4,2 тысячи военных.