Иран отказался выполнять условия ядерной сделки

Власти Ирана объявили об окончательном отказе от договоренностей по ядерной сделке. Об этом сообщило правительство страны, передает Associated Press.
«Иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследований в этой области и дальнейшего развития программы», — цитирует зарубежных журналистов Lenta.ru.
При этом Иран не намерен прекращать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Власти страны готовы вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе, если в отношении Тегерана будут сняты санкции.
Ранее в декабре 2019 года в МИД Ирана предупредили о проработке нового сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, уточняет RT.
О своем решении по ядерной программе Иран объявил после того, как в результате ракетного удара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом, был убит генерал Касем Сулеймани. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Позже на иранском телевидении предложили отдать 80 млн долларов человеку, который убьет американского лидера.