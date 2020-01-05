В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа

Человеку, который убьет президента США Дональда Трампа, нужно заплатить 80 миллионов долларов. Об этом сказали на государственном телевидении Ирана, сообщает газета The Mirror.
«На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера», — цитирует Lenta.ru зарубежных журналистов. Такое заявление было сделано по ходу трансляции церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, убитым 3 января. По мнению издания еn24, слова иранских журналистов стоит расценивать как элемент пропаганды.
Сулеймани был убит в результате ракетного удара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана американцы нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке США перебрасывают в регион 4,2 тысячи военных.