В ПФР уточнили, в каком возрасте россияне выйдут на пенсию в 2020 году

Увеличение пенсионного возраста будет осуществляться постепенно Фото: Pixabay

В 2020 году на пенсию выйдут женщины в возрасте 55 с половиной лет и мужчины в возрасте 60 с половиной лет. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Согласно пенсионной реформе, выход на пенсию в возрасте 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно будет полностью осуществлен в 2028 году. Так, в течение десяти лет, начиная с 2019 года, будет происходить адаптация к новым параметрам пенсионного возраста. «Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства, предусмотрена специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста», — сообщается на сайте ПФР.

Данная льгота предназначена для женщин 1964—1965 годов рождения и мужчин, родившихся в 1959—1960 годах. Так, в 2020 году на пенсию выйдут женщины в возрасте 55 с половиной лет и мужчины в возрасте 60 с половиной лет. При этом для выхода на пенсию необходимо не менее 11 лет стажа и 18,6 коэффициента (для его расчета используется размер зарплаты, а именно сумма страховых взносов, которые перечисляет работодатель в ПФР — прим. ред.).

При этом возраст выхода на пенсию останется прежним для ряда категорий граждан. Это коснется россиян, работавших в тяжелых условиях труда, многодетных матерей с пятью и более детьми, опекунов инвалидов, пенсионеров, имеющих первую группу инвалидности, и прочих.

Для северян, которые ранее начинали получать пенсию на пять лет раньше жителей других регионов, также предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста — с 50 до 55 лет для женщин и с 55 до 60 лет для мужчин. Так, на первом этапе повышение возраста затронет женщин 1969 года рождения и мужчин, родившихся в 1964 году. В 2020 году они выйдут на пенсию в 50 с половиной и 55 с половиной лет соответственно.