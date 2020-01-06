Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин объяснил необходимость отмены транспортного налога в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, выступивший одним из соавторов законопроекта об отмене транспортного налога, назвал его несправедливым и изжившим себя. Такое мнение парламентарий высказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«В России нет более несправедливого и изжившего себя налога», — говорит Ионин. Основные поступления на дорожную сферу, по его словам, давно уже идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо. В прошлом году доходы от акцизов в Свердловской области в шесть раз превысили доходы от налога. Учитывая федеральные субсидии, транспортный налог покрывает теперь лишь одну десятую затрат на строительство и ремонт дорог. «Это не те деньги, отказавшись от которых, мы завтра получим коллапс в дорожной отрасли», — считает депутат.

Против отмены транспортного налога, по словам депутата, выступает финансово-экономический блок правительства. Также решение тормозят в ряде субъектов федерации, когда просят отложить инициативу из-за нехватки денег на выполнение нацпроектов по качественным дорогам. При этом у самих регионов есть полномочия по частичному освобождению автомобилистов от двойного налогообложения, но в этом случае, считает депутат, уже Москва может неформально наказать регионы, лишив федеральных субсидий.

Парламентарий выразил надежду, что вопрос отмены транспортного налога президент Владимир Путин поднимет в своем послании Федеральному собранию, которое пройдет 15 января. «Иначе этот вопрос не решить. Правительство так и будет против отмены транспортного налога, забыв про свои же обещания», — говорит Ионин.

Акцизы на топливо в России были введены в 2009 году. Планировалось, что когда доходы от них превысят доходы от транспортного налога, последний будет отменен, однако этого до сих пор не произошло. В очередной раз рассмотреть в Госдуме вопрос отмены транспортного налога предложили члены фракции «Справедливая Россия».