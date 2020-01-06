Поклонники получили от пранкера по 500 и 1000 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер из Чеченской республики Альфредо Аудиторе раздал деньги толпе возле ТЦ «Мармелад» в Волгограде.

Блогер с Северного Кавказа собрал около 300 поклонников, а после начал бросать им с высоты купюры номиналом 500 и 1000 рублей, всего пожертвовав волгоградцам 200 тысяч рублей, пишет издание Readovka. При этом молодой человек предупредил пришедших, чтобы они не устраивали давку. «Главное — не толкайтесь, давайте вести себя культурно. Если все пройдет нормально, то раскидаю деньги во второй раз», — передает слова Аудиторе портал V1.RU. Однако волгоградцы не послушали пранкера и устроили давку, так что повторной раздачи денег не последовало.

При этом, по словам звезды интернета, ему запретили проводить это мероприятие сотрудники администрации и другие высокопоставленные люди города, однако он все же решился на это. Блогер также вспомнил историю о том, как полтора года назад у него самого не было денег, и он, приехав в Волгоград, просил у мамы 50 рублей на обед.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский также раздал деньги прохожим во время прогулки по Красной площади 6 января. При этом, отдавая купюры в руки желающим, депутат Госдумы называл их «сиротами, крепостными и холопами», передает RT.