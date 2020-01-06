Новогоднее представление «Снежная Королева», прошедшее 6 января на челябинской арене «Трактор», обернулось скандалом. Зрители шоу заявляют в соцсетях о том, что организаторы их обманули, и требуют вернуть деньги за билеты.
«Очень жаль потраченного времени и денег», — комментируют представление пользователи соцсетей. По словам зрителей, уровень спектакля был чрезвычайно низким и было «ужасно неинтересно». Обещанного организаторами яркого и красочного шоу они не получили. «Такого стремного подарка я никогда не делала своим детям», — пишет одна из зрительниц. При этом, организатором представления — компанией FIZICA: Events — оно было заявлено как «грандиозное» шоу с «увлекательным сюжетом».
Гости представления также отмечают, что спектакль не был предназначен для детей, хотя на официальном сайте организатора было указано обратное.
В понедельник спектакль был показан трижды. Первые два представления собрали полный зал, на последнем, по словам зрителей, не было и половины зала. Вместимость арены составляет семь тысяч человек. За билеты организаторы брали с посетителей по 1500 рублей, пишут в соцсетях зрители.
На момент подготовки публикации организаторы шоу на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.