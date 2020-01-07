IKEA заставили заплатить рекордную компенсацию за смерть ребенка из-за «комода-убийцы»

IKEA обязали выплатить 42 млн долларов семье погибшего ребенка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA выплатит 42 млн долларов компенсации американской семье за смерть ребенка, который погиб из-за упавшего на него комода серии MALM. Всего за несколько лет этот предмет мебели стал причиной смерти 10 детей.

Шведская компания до последнего настаивала, что в инструкции в пяти местах было предупреждение о том, что комод необходимо крепить к стене. Однако эта оговорка не помогла производителю мебели. Как пишут «Известия», родители погибшего ребенка заявили через адвокатов, что комод нестабилен по конструкции и не соответствует стандартам безопасности. Адвокаты семьи после выигранного дела заявили, что намерены добиваться справедливости и для других семей, где дети погибли или пострадали из-за «опасно нестабильных комодов».

Когда в США начался суд по этому делу в IKEA заявили, что не собираются отзывать комоды с российского рынка, писало «URA.RU». В пресс-службе IKEA подчеркнули, что мебель данной серии совершенно безопасна, однако при наличии дома маленьких детей ее обязательно надо крепить к стене.