Уральская порноактриса сменила одну неприличную профессию на другую

Лола Тейлор стала эскортницей Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Лола Тейлор) организовала эскорт-бизнес. В интервью журналистке Екатерине Шихман бывшая порнозвезда рассказала, что сопровождает богатых мужчин сама, а также подбирает для них других девушек.

По словам Лолы Тейлор, она не снимается в порнофильмах последние два года. «Надо уже зарабатывать. Хватит работать на имя, надо, чтобы имя работало на тебя. И я езжу в туры, набираю девочек», — призналась бывшая звезда фильмов для взрослых. Она отметила, что проведенный с ней час обходится мужчине 30 тысяч рублей, а за ночь она берет 150 тысяч рублей.

При этом Лола Тейлор оговорилась, что иногда все же снимается в порнофильмах «для рейтинга», но при этом не испытывает на съемочной площадке никакого удовольствия. «Тебя там ставят в эту позу, ты там еле-еле уже стоишь. Спина устала, а надо стоять. То есть это поза для камеры, а не для удовольствия», — призналась порнозвезда.

Лола Тейлор ранее выпустила автобиографию, в которой раскрывает секреты работы в порнобизнесе. Написать «123 совета порнозвезды» она решила после того, как поняла, что не хочет отвечать на бесконечные однотипные вопросы своих поклонников. Тогда же она призналась, что хочет начать заниматься бизнесом.

25-летняя Любовь родом из города Ишим Тюменской области. Она заявляет, что приехала в Москву никому неизвестной девушкой и многого добилась сама: у нее есть квартира в столице и дорогой немецкий автомобиль. недавно она занялась творчеством и даже презентовала свою выставку в Екатеринбурге.