На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись более 20 автомобилей

По предварительным данным, пострадавших нет (фото из архива)
Более двух десятков автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевого МВД.
«Около 12:05 на 17-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург в короткий временной интервал произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Механические повреждения получило 21 транспортное средство», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Причиной массового столкновения в ведомстве называют ухудшение погодных условий в регионе — из-за гололеда на дорогах усилилась аварийность. Также из-за тумана ухудшилась видимость. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.