Поклонская призналась, что скандал вокруг фильма «Матильда» был ошибкой

Наталья Поклонская рассказала о событиях 2017 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала ошибкой громкий скандал из-за фильма «Матильда» о личной жизни последнего императора России Николая II. Политик пояснила, что сейчас не стала бы говорить вслух о «личном».

«Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение моих чувств», — рассказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Поклонская. По словам парламентария, во время премьеры «Матильды» нужно было действовать тонко, как политик, а не говорить в лоб, как прокурор, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» возник в 2017 году, когда Поклонская начала дискуссию об образе российского императора, вспоминает RT. Депутат добивалась отобрать прокатное удостоверение у фильма, поскольку образ Николая II не совпадал с образом, который создала Русская православная церковь. По ее мнению, это оскорбляет чувства верующих. В итоге фильм вышел в прокат, но скандалы на этом не утихли, напоминает сайт VSE42.Ru. Так, в Екатеринбурге мужчина на УАЗ с газовыми баллонами протаранил крыльцо ККТ «Космос», который транслировал киноленту.